Лавров: для России в конфликте на Украине речь идет не о территориях, а о людях

Глава МИД РФ отметил, что Донбасс и Новороссия - исторические русские земли

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что для РФ в конфликте на Украине речь идет не о территориях, а о живущих на них людях.

"Когда президент США Дональд Трамп на Аляске говорил о НАТО, он тогда же, на Аляске, упомянул и вопрос территорий. Для нас речь идет не о территориях, а о людях, которые живут на этих землях, - сказал он в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг". - Но уже на следующий день, когда эта "европейская толпа" привезла с собой Владимира Зеленского в Белый дом, и после этого Зеленский и некоторые европейские политики общались с прессой, они стали заявлять, что никто не может запретить Украине вступить в НАТО. Никаких территориальных изменений, ничего подобного".

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Донбасс и Новороссия - исторические русские земли. "Новые" территории, которые Вы упомянули, на самом деле не "новые" территории, а исторические русские земли. Да, после распада Советского Союза они оказались внутри бывшей Украинской ССР. И никто не предполагал, что эта славянская республика будет возглавляться силами, которые поведут себя так, как до и во время Второй мировой вели себя нацисты", - отметил глава российской дипломатии.

Он обратил внимание на то, что постепенно правительство Украины, став независимым от СССР, провозгласив суверенитет, "все больше оказывалось под давлением и влиянием британцев, американцев и европейцев, получивших шанс реализовать старую мечту, о которой не раз говорил Збигнев Бжезинский и некоторые другие американские политики: что Россия с Украиной - это империя, а без Украины Россия лишь игрок среднего уровня". "Мы никогда не мыслили в таких категориях, - подчеркнул Лавров. - Но философия некоторых американских политиков, одержимых тем, чтобы Украина и Россия были разъединены, очень показательна - это та же логика "разделяй и властвуй", колониальное стремление подрывать союзы, которыми ты не можешь управлять".