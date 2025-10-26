Лавров посоветовал Стармеру вспомнить слова европейских лидеров

Глава МИД РФ призвал вспомнить экс-премьера Британии Бориса Джонсона, прежде чем говорить, что российский президент не хочет мира

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал британскому премьеру Киру Стармеру вспомнить слова и действия европейских лидеров, прежде чем говорить, что президент РФ Владимир Путин якобы не хочет мира.

"Когда британский премьер-министр Стармер говорит, что президент России Путин - единственный, кто против переговоров, он должен вспомнить [экс-премьера Великобритании Бориса] Джонсона. Он должен вспомнить тех в Германии и во Франции, кто подписал соглашение (минские договоренности - прим. ТАСС), а затем, несколько лет спустя, признал, что никогда не собирался его выполнять, несмотря на то, что оно было одобрено Советом Безопасности ООН", - указал глава внешнеполитического ведомства в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

Лавров обратил внимание на то, что "[Владимир] Зеленский и его окружение - [президент Франции Эмманюэль] Макрон, Стармер, [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц и другие - все еще говорят, что Россия "должна уйти из Украины к границам 1991 года". "Недавно они собрались в Лондоне на очередную встречу "коалиции желающих" и премьер-министр Британии Стармер, обращаясь к представителям СМИ перед мероприятием, сказал, что Россия, Путин - единственный, кто не хочет мира", - констатировал руководитель МИД РФ.

Лавров напомнил, что "Путин поддержал соглашение между правительством Украины и оппозицией в 2014 году, сразу после госпереворота". "Тогдашний президент США Барак Обама позвонил ему и попросил не блокировать сделку. Президент Путин сказал тогда, что, когда законный президент подписывает что-либо с оппозицией, как он может это блокировать? А затем вы знаете, что произошло. Госпереворот и объяснение европейцев, что порой демократия принимает необычные формы. Они и пальцем не пошевелили, чтобы остановить этих путчистов, хотя прекрасно знали, что те пришли к власти под знаменами неонацистов", - описал ход событий министр.

Он также упомянул минские соглашения 2015 года: "Мы были готовы их реализовывать. Европейцы и украинцы же заявили, что никогда не собирались этого делать. Им просто нужно было выиграть время". Еще один факт недавней истории - переговоры в 2022 году, о которых просила украинская сторона через несколько недель после начала специальной военной операции. "Мы согласились. Мы провели несколько раундов в Белоруссии, а затем в Стамбуле. В Стамбуле украинская делегация положила на стол документ с принципами, которые предстояло отразить в договоре. Мы приняли этот документ. Он был парафирован. А затем тогдашний премьер-министр Британии Джонсон сказал им не делать этого и продолжать воевать с Россией, пока они нас не "победят", - отметил глава МИД РФ.