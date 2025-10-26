Лавров назвал позором ложь о том, что РФ якобы похищает украинских детей

Большая часть украинского списка - это взрослые, большинство находятся в Европе, сообщил глава МИД

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает позорными слова о том, что РФ якобы похищает украинских детей.

"Что касается детей, это позор. Я имею в виду поразительное количество лжи и пропаганды", - указал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"Мы постоянно слышим, что десятки тысяч детей были похищены Россией у их родителей", - напомнил руководитель МИД РФ. "После того как в этом году начался стамбульский процесс, прошли три раунда. На самой первой встрече наша делегация спросила украинцев: раз вы так переживаете за детей, то можем ли мы получить список пропавших детей? Это заняло некоторое время. В конце концов, мы получили список из 339 имен. Не десять тысяч, даже не тысячу", - констатировал Лавров. "И мы проверили этот список. Большая его часть - это не дети, а взрослые. Многие, как выяснилось, находятся в Европе", - подчеркнул министр. И добавил: "Но [премьер Британии Кир] Стармер продолжает твердить, что мы должны прекратить "похищать детей".

Лавров также обратил внимание на высказывания Стармера о том, что президент РФ Владимир Путин должен "прекратить зверства", должен "прекратить убивать детей" и должен "отвести войска к границам 1991 года".

"По поводу границ 1991 года и того, что Россия "должна отступить". Хорошо, гипотетически, в их мечтах и бредовых идеях, вот уйдем мы с территорий в границах Украины 1991 года. Что произойдет с теми людьми, которых они - госорганы Украины после переворота - публично называли нелюдями, называли особями?" - задался вопросом глава МИД. Он заметил, что "термин "особи" [Владимир] Зеленский использовал задолго до начала специальной военной операции". "В ноябре 2021 года его спросили, что он думает о людях в Донбассе по другую сторону линии соприкосновения согласно минским соглашениям. Он сказал, что есть люди, а есть особи. И в другом интервью добавил, что если вы живете на Украине и при этом чувствуете себя частью русской культуры, его совет - ради безопасности ваших детей, ради безопасности ваших внуков убираться в Россию", - напомнил Лавров.

И заключил: "Так что, по сути, Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон, население этих четырех территорий последовали его совету. Они вернулись в Россию".