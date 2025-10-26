Лавров: Россия признает независимость Украины

При этом глава российского МИД отметил, что РФ выступает против попыток Украины уничтожить все русское

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Россия, вне всякого сомнения, признает независимость Украины, но противостоит попыткам Киева уничтожить все русское. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"Вне всякого сомнения, мы признаем независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях, которые теперь закреплены в нашей Конституции, будут считаться второсортными, особенно после государственного переворота 11 лет назад, в феврале 2014 г., когда путчисты пришли к власти в результате незаконного кровавого переворота, подготовленного Соединенными Штатами", - отметил Лавров.

Глава российской дипломатии обратил внимание на то, что некоторое время спустя после этого события тогдашняя замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Конгрессе призналась, что США к тому времени "выделили около $5 млрд на поддержку Украины и что это не было напрасно, потому что в итоге восторжествовала "демократия". "Это "демократическое правительство", пришедшее к власти незаконным путем, первым же своим политическим решением уже на следующее утро после переворота отменило статус русского языка", - напомнил глава МИД РФ.

"И переворот, конечно, состоялся на следующий день после того, как Германия, Франция и Польша гарантировали соглашение между тогдашним легитимным, признаваемым всеми президентом Виктором Януковичем и оппозицией. Когда мы позвонили французам и немцам и сказали, ребята, вы же давали гарантию, а на следующее утро оппозиция захватила правительственные здания и так далее, те ответили, что демократия порой принимает неожиданные обороты. Интересно. Затем, конечно, вооруженные формирования были отправлены на штурм здания Верховного Совета Крыма", - добавил он.

Тогда, отметил Лавров, народ Крыма отверг эту власть и провел референдум. "Потом Донецк и Луганск сделали то же самое", - напомнил он.