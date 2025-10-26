Лавров: в свитере с надписью "СССР" на Аляске не было никакого тайного посыла

Глава МИД РФ отметил, что каждый вправе гордиться своей родиной

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Искать тайный смысл в свитере с надписью "СССР" на Аляске незачем, каждый вправе гордиться своей родиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"В любой стране есть элементы одежды, посвященные истории, каким-то ярким моментам истории или каким-то событиям, - заметил он. - Для меня Советский Союз - это моя родина. Я там родился, наслаждался своей молодостью, наслаждался работой в министерстве иностранных дел. Не думаю, что мы должны стыдиться своей родины".

Лавров обратил внимание также на то, что свитер, в котором он прибыл на Аляску, "очень стильный" и пользуется большой популярностью в России. "У нас есть и футболки с гербом Российской империи. Многие их носят. Это часть истории", - сказал Лавров.

В назидание желающим забыть, исказить, а то и вовсе переписать историю министр напомнил, что "Советский Союз сыграл ключевую роль в Победе во Второй мировой войне". "Да, тогда мы воевали с Венгрией, мы тогда воевали с Финляндией, но это была война, которая позволила всем нам заложить фундамент нового мира - Организацию Объединенных Наций, равенство", - подчеркнул он.