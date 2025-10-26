Лавров: Европа меняет свою риторику по Украине по ситуации на фронте

Сейчас европейцы пытаются доминировать в повестке темой прекращения огня, указал глава МИД РФ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Европейские страны меняют свою риторику относительно украинского урегулирования в зависимости от обстановки на поле боя. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"Сейчас европейцы пытаются доминировать в повестке своей риторикой о прекращении огня. Они меняют свою позицию в зависимости от того, что происходит на линии фронта", - сказал министр.

Отвечая на вопрос о том, когда Россия сможет сказать, что ее цели достигнуты, Лавров подчеркнул, что цели РФ "никогда не менялись". "Когда они начинали свое нанесение "стратегического поражения" России, никаких переговоров не было. А сейчас они упрашивают и угрожают. Немедленно прекратите огонь безо всяких предварительных условий, потому что у Украины кончается оружие. Нам нужно пополнить ее арсеналы. Или необходимо добиться стабильного долгосрочного мира, как выразился президент США Дональд Трамп после Аляски", - пояснил глава МИД РФ.