Лавров назвал нечестными вопросы только к РФ о прекращении огня на Украине

Глава МИД подчеркнул, что честным будет, если Киев восстановл языковые права и все права национальных меньшинств

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал нечестными вопросы только к России о прекращении огня в украинском конфликте.

"Но при этом спрашивают - когда вы собираетесь закончить войну? Когда вы согласитесь на прекращение огня? Это нечестно! Честным будет, если вы скажете украинцам, чтобы они, прежде всего, восстановили языковые права, все права национальных меньшинств, потому что это закреплено в их конституции. А вы в нарушение конституции принимаете столько законодательных актов, в том числе, кстати, и законодательство, которое дискриминирует венгерское нацменьшинство на Западной Украине", - сказал министр в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"Мы периодически спрашиваем публично и при личных встречах у наших коллег, которые проявляют хоть какой-то интерес к участию в урегулировании этого конфликта, - ну хорошо, немногие готовы публично рассуждать о НАТО, но вопрос о правах человека, ведь они закреплены в Уставе ООН, где прямо говорится, что всем должны предоставляться права человека независимо от расы, пола, языка или религии, - обратил внимание Лавров. - Как я уже сказал, русский язык полностью запрещен на Украине. В повседневной жизни люди продолжают использовать русский язык, потому что это их родной язык. Каноническую украинскую православную церковь также запретили законом".

По его словам, "хотя украинцы особо стараются отличиться в дискриминации русского языка, они все-таки пытаются дать какие-то послабления для языков Евросоюза". "Не существует ни одной международной конвенции, в которой бы говорилось, что некоторые языки важнее других, - отметил Лавров. - Похоже на Джорджа Оруэлла, правда? Все животные равны, но некоторые из них равнее других".