Лавров: РФ никоим образом не нарушает Будапештский меморандум

В свое время документ сыграл важную роль, отметил глава МИД

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Москва не считает, что каким-либо образом нарушает Будапештский меморандум, сыгравший в свое время важную роль. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"Мы не считаем, что каким-либо образом нарушаем этот документ, который в свое время сыграл очень важную роль", - отметил Лавров, комментируя имевшиеся договоренности в рамках Будапештского меморандума.

Он подчеркнул, что в контексте готовившего в Будапеште российско-американского саммита многие говорили о том, что приглашение в эту страну будет якобы "означать унижение, поскольку в Будапеште уже однажды подписывались гарантии для Украины, и это вызовет очень плохие ассоциации".

"Люди, которые так говорят, никогда не читали Будапештского меморандума, - отметил Лавров. - Там говорится, что Украина, равно как и другие бывшие советские республики, отказавшиеся от ядерного оружия, получит гарантии, которые ядерные державы дают неядерным государствам. Вот и все".

Как пояснил министр, эти гарантии гласят, что ядерное оружие не будет использовано против неядерных держав, которые являются участницами Договора о нераспространении ядерного оружия. "При этом параллельно с Будапештским меморандумом те же стороны подписали декларацию, в которой были прописаны их официальные обязательства соблюдать все принципы ОБСЕ, включая права национальных меньшинств, демократию, свободу слова и так далее. Все эти обязательства, которые были отражены в документах ОБСЕ и подтверждены в рамках принятия Будапештского меморандума, были грубо нарушены киевским режимом", - добавил он.