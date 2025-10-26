Лавров: на освобождаемых территориях Запорожья и Херсона приветствуют солдат РФ

Большинство людей не уезжают из этих мест, несмотря на попытки украинской армии вывезти их на основную территорию Украины, заявил глава МИД России

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Жители на освобождаемых территориях Запорожья и Херсона не уезжают из этих мест, а наоборот, остаются и приветствуют русских солдат. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"Когда мы теперь освобождаем оставшиеся части Запорожья - это то, как у нас в России называют эту область - и Херсона, большинство людей не уезжают из этих мест, несмотря на попытки украинской армии вывезти их на основную территорию Украины. Они остаются и приветствуют русских солдат, которые их освобождают. Так что это не наша воля, не наш "имперский дух", как некоторые говорят. Это наша забота о будущем людей, которые чувствуют себя частью русской культуры", - сказал министр.

Как отметил Лавров, эти территории являются частью России согласно Конституции. "Дело в том, что это не было просто навязано сверху, как в случае с Косово, где население не спрашивали. Представитель Организации Объединенных Наций, финн, бывший президент Финляндии, просто сказал, что Косово независимо - и точка. В отличие от подобного "фокуса", наше решение включить их, принять их обратно в Россию основывалось на том, что все эти земли были частью Российской империи и получили свое развитие при Советском Союзе. И принято оно было только после того, как все они - каждая из этих четырех областей [ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсон] после Крыма - провели референдумы и прямо выразили свое желание воссоединиться с Россией", - подчеркнул Лавров.