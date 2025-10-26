Оверчук примет участие в Восточноазиатском саммите в Малайзии

На повестке обсуждения будут пошлины США против стран региона

Зампред правительства РФ Алексей Оверчук © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 27 октября. /ТАСС/. Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком примет участие в 20-м Восточноазиатском саммите (ВАС), который пройдет в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

Восточноазиатский саммит входит в систему механизмов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и представляет собой один из ключевых элементов архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сформированной вокруг АСЕАН, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства. Саммит проходит ежегодно в привязке к встречам АСЕАН. В нем традиционно участвуют 18 государств: это члены формата АСЕАН +6 (страны АСЕАН плюс Китай, Республика Корея и Япония и присоединившиеся к ним Австралия, Индия и Новая Зеландия), а также Россия и США. 26 октября к АСЕАН официально присоединился Восточный Тимор.

Ожидается, что на повестке обсуждения среди прочих тем будут американские пошлины против стран региона. Также в Куала-Лумпуре обсудят продвижение сотрудничества АСЕАН с другими интеграционными объединениями Евразии, такими как ЕАЭС и СНГ.

Помимо участия в саммите, у Оверчука в Куала-Лумпуре запланированы двусторонние контакты. Глава российской делегации встретится с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.

"С Вьетнамом у нас идет очень большой и содержательный диалог по всем направлениям. Буквально в январе этого года состоялся визит председателя правительства Российской Федерации в Социалистическую Республику Вьетнам. И наши контакты здесь очень плотные, - подчеркнул Оверчук в преддверии саммита. - Что касается Камбоджи, то она также проявляет очень большой интерес к развитию сотрудничества с Россией. Мы будем говорить и об этом".

После Куала-Лумпура делегация во главе с Оверчуком отправится в Южную Корею, где пройдет саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).