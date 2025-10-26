Галушка: санкции избавили Россию от "комплекса исторического поражения"

Экономические ограничения помогают осознать силу страны, отметил замсекретаря Общественной палаты

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Преодоление западных санкций позволяет России осознать силу своей экономики и избавиться от "комплекса исторического поражения" в холодной войне. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты (ОП РФ) Александр Галушка в подкасте Ларри Джонсона в рамках медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС.

"Санкции помогают наконец-то осознать нашу экономическую силу, наконец-то избавиться от комплекса экономической вторичности, который был внушен России в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Избавиться от комплекса исторического поражения, который тоже был внушен в конце 1980-х - начале 1990-х годов", - сказал он, комментируя то, как страна справляется с западными ограничениями.

Замсекретаря ОП напомнил о словах из "Собачьего сердца" Михаила Булгакова о том, что разруха начинается "не в клозетах, а в головах". "Вот точно так же - не только разруха начинается в головах, но и победа начинается в головах. Когда мы именно в своих головах, на уровне системы идей осознаем свой потенциал, свою силу - хоть стеной обнеси, а все равно Россия выживет и будет развиваться, будет расти", - сказал Галушка.

Он напомнил, что Россию уже не раз "обносили стеной" и она всегда выживала, каждый раз собираясь, находя новое решение и двигаясь вперед. "Нет никаких сомнений, что так будет и в этот раз", - уверен замсекретаря ОП.