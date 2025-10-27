EFE: Путин направил Западу сигнал о полном контроле ВС РФ ситуации в Донбассе

Сигнал о продвижении российских войск в ДНР также был адресован президенту США Дональду Трампу

МАДРИД, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе выступления в управлении объединенной группировки войск послал западным странам сигнал о том, что Вооруженные силы Российской Федерации полностью контролируют ситуацию в Донбассе. Об этом сообщило испанское агентство EFE.

Агентство также подчеркнуло внешний вид Путина и его военную форму, которая стала проекцией уверенности России на поле боя. Отмечается, что сигнал о стремительном продвижении ВС РФ в ДНР был также адресован президенту США Дональду Трампу.

Ранее Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО, которые доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения.

Президент появляется в военной форме уже второй раз с начала осени. В сентябре он надевал ее, когда приезжал на стратегические учения "Запад-2025".