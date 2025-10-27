Григоренко отметил важность дистанционного контроля и надзора

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Переход на дальнейшую дистанционную форму контроля и надзора, цифровизация этой сферы и полноценный запуск мобильного приложения для проверок бизнеса "Инспектор" являются главными задачами на ближайшее время для контрольно-надзорной деятельности в РФ. Об этом сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"На сегодняшний день у нас основные задачи [в контрольно-надзорной деятельности] - это переход на дальнейшую дистанционную форму контроля и надзора, это цифровизация сферы контроля и полноценный запуск мобильного приложения ("Инспектор" - прим. ТАСС)", - сказал вице-премьер.

По его словам, уже более 3 тыс. различного рода контрольных мероприятий проведено с использованием мобильного приложения.

Григоренко напомнил, что основной целью реформы контрольно-надзорной деятельности является снижение административной нагрузки на бизнес. Все проверки бизнеса оцифрованы от начала и до конца, а для обжалования результатов проверки создан специальный сервис на портале госуслуг. Также актуализированы и сокращены обязательные требования к ведению бизнеса, а при назначении проверок используется рискориентированный подход, когда есть информация о высоком риске наличия нарушения.

Как заявил Мишустин, дальнейшая работа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности должна проводиться точечно, в том числе с учетом обратной связи от бизнеса.