Галушка: СВО усилила кризис ЕС и позволила Глобальному Югу осознать себя

По словам замсекретаря Общественной палаты, спецоперация также стимулировала формирование многополярного мира

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Специальная военная операция ускорила формирование многополярного мира, а также усилила кризис на Западе и особенно - в странах Европейского союза. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты (ОП РФ) Александр Галушка в подкасте Ларри Джонсона в рамках медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС.

"СВО стимулировала формирование многополярного мира, стимулировала усиление кризиса Запада, особенно Европы, особенно Европейского союза. Мы видим, что просто Европа превращается в уходящую цивилизацию, умирающую у нас на глазах цивилизацию, разлагающуюся у нас на глазах цивилизацию", - отметил Галушка.

При этом незападным странам - в том числе Китаю и Индии - спецоперация позволила ощутить свою субъектность и превращение в один "из новых полюсов многополярного мира", заметил Галушка.

"Они [страны] осознавать начали себя как не объект управления, не как придаток Запада, а как самостоятельный субъект и важный драйвер развития всего мира", - подчеркнул замсекретаря ОП.