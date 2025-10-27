Паслер назначил глав четырех министерств Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Денис Паслер оставил на своих постах исполняющих обязанности глав министерств общественной безопасности, агропромышленного комплекса и потребительского рынка, строительства и развития инфраструктуры, международных и внешнеэкономических связей, подписав указ о назначении их министрами. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Паслер был избран губернатором Свердловской области в сентябре этого года. Члены правительства ушли в отставку после официального вступления в должность главы региона 16 сентября и работали в статусе исполняющих обязанности.

"Указом губернатора <…> на должности в правительстве региона назначены: Кудрявцев Александр Николаевич - министром общественной безопасности Свердловской области; Кузнецова Анна Анатольевна - министром агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области; Сурганов Григорий Викторович - министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; Ярин Вячеслав Юрьевич - министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области", - говорится в сообщении.

Министры приступают к исполнению обязанностей с 27 октября.

Ранее Паслер назначил первого заместителя губернатора - Алексея Шмыкова, заместителей главы региона - Василия Козлова, Азата Салихова и Сергея Швиндта, заместителя губернатора - министра здравоохранения - Татьяну Савинову, а также заместителя губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства региона - Сергея Никонова. Еще 16 из 26 мест в свердловском правительстве остаются неутвержденными. Во вторник, 28 октября, Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит вопрос о переназначении Алексея Кузнецова заместителем губернатора - главой министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО), Александра Старкова - министром финансов региона, Андрея Злоказова - министром социальной политики.