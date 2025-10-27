Лавров: отношения России и КНДР за последние месяцы получили мощный импульс

Глава МИД РФ также вспомнил о мероприятии в рамках второго раунда стратегического диалога на курорте Вонсан-Кальма

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Двусторонние отношения между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) получили очень мощный импульс за последние несколько месяцев. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

"Очень часто вспоминаю о нашем с вами мероприятии в рамках второго раунда стратегического диалога в июле этого года на великолепном курорте Вонсан-Кальма. За прошедшие с тех пор три с половиной месяца наши отношения получили дополнительный очень мощный импульс в развитии принципиальных договоренностей наших лидеров, достигнутых в июне 2024 года в ходе пхеньянского саммита", - сказал министр.

Лавров посетил КНДР 11-13 июля. В ходе визита министр провел переговоры с Цой Сон Хи в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран.