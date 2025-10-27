Лавров перед началом переговоров подарил главе МИД КНДР цветы

Цой Сон Хи в ответ сказала по-русски "спасибо"

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал официального представителя МИД России Марии Захаровой/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил главе МИД КНДР Цой Сон Хи букет цветов перед началом переговоров в Москве. Видео встречи министров в Доме приемов МИД РФ разместила в Telegram-канале официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"В Москве проходят переговоры глав МИД России и КНДР. Начали красиво", - написала дипломат.

На видеозаписи показано, как Лавров вручил коллеге из КНДР букет из красных и белых роз. Цой Сон Хи в ответ сказала на русском языке: "Спасибо".

Цой Сон Хи находится в РФ с рабочим визитом с 26 по 28 октября.