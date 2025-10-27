Лавров намерен обсудить с главой МИД КНДР международную ситуацию

Глава МИД РФ уточнил, что встреча с Цой Сон Хи проходит "по пути в Минск для участия в третьей Международной конференции по евразийской безопасности"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о намерении обсудить с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи ситуацию в мире и координацию на многосторонних площадках, включая ООН.

"Мы сегодня с вами рассчитываем продолжить разговор, который, конечно, касается ключевых компонентов нашей двусторонней повестки дня. И мы обязательно обсудим международную ситуацию, ситуацию в вашем регионе, в целом в Евразии. И наше тесное взаимодействие, координацию наших шагов в ООН и на других многосторонних площадках", - сказал Лавров, открывая переговоры со своей коллегой в Москве.

Министр уточнил, что встреча с Цой Сон Хи проходит "по пути в Минск для участия в третьей Международной конференции по евразийской безопасности". "Наши планы участия в этой важной конференции, несомненно, будут способствовать продвижению нашей общей задачи по построению справедливого миропорядка, в том числе в Евразии", - добавил Лавров, обращаясь к главе МИД КНДР.