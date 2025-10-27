Путин проводит международный телефонный разговор

Представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал дополнительные детали

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в настоящее время проводит международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В ближайшее время мы сообщим о международном телефонном разговоре, который сейчас Путин проводит", - указал представитель Кремля, не сообщив дополнительных деталей.