Песков назвал слова Трампа о подлодке у берегов РФ точкой зрения президента США

Пресс-секретарь президента России отметил, что это мнение важно

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Слова президента США Дональда Трампа о ядерной подлодке у берегов РФ, ставшие ответом на ракету "Буревестник", - это точка зрения американского лидера. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Эта точка зрения главы американского государства, она важна", - указал Песков, комментируя заявление Трампа о ядерной подлодке у берегов РФ.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, считают ли в Кремле допустимыми слова Трампа о "неуместности" заявлений по "Буревестнику" на фоне конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не считает нужным разрабатывать ракеты сверхбольшой дальности в гонке вооружений с Россией, так как у ее берегов находится "лучшая в мире" американская атомная подводная лодка.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершены решающие испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".