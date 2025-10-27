Песков: Россия руководствуется прежде всего своими национальными интересами

Представитель Кремля отметил открытость Москвы к налаживанию диалога с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия при налаживании диалога с США руководствуется собственными национальными интересами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"При всей нашей открытости к налаживанию диалога с Соединенными Штатами все-таки Россия прежде всего и президент России руководствуется собственными национальными интересами. Так было, так есть и так будет дальше", - сказал Песков.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не считает нужным разрабатывать ракеты сверхбольшой дальности в гонке вооружений с Россией, так как у ее берегов находится "лучшая в мире" американская атомная подводная лодка.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершены решающие испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".