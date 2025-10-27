Путин и Токаев обсудили подготовку госвизита президента Казахстана в РФ

Также стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Подготовка государственного - высшего по дипломатическому статусу - визита президента Казахстана в Россию стала центральной темой телефонного разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. О содержании беседы сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня в том числе в контексте подготовки предстоящего государственного визита президента Республики Казахстан в Россию", - сообщили в Кремле.

Визит Токаева в РФ запланирован на 12 ноября. Как отметили с казахстанской стороны, в разговоре руководители двух стран обсудили в том числе современную ситуацию в мире, а также развитие стратегического партнерства и союзничества Москвы и Астаны.