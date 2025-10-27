Захарова: страны Запада хотели санкциями "порвать" Россию, но "порвались" сами

Официальный представитель МИД РФ призвала посмотреть на экономические показатели Евросоюза

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Западные страны введением санкций стремились "порвать" Россию, но "порвались" сами. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях форума "Сделано в России".

"Начнем с того, что они хотели "порвать" нас, но "порвались" сами. Посмотрите на экономические показатели Евросоюза. Они говорят сами за себя, - указала дипломат, комментируя слова некоторых западных политиков о якобы разорванной в клочья экономике России. - Другое дело, что это дело рук администрации [прежнего президента США Джо] Байдена, который хвалился, еще будучи вице-президентом США, что лично заставил Евросоюз принять антироссийские санкции после 2014 года".

По словам Захаровой, очевидно, что масштабные западные санкции, направленные на финансовую и технологическую изоляцию РФ, подрыв экономического развития страны, не возымели желаемого эффекта.

"Число действующих антироссийских санкционных ограничений сегодня насчитывает около 30 тыс., при этом российская экономика сумела адаптироваться, сохраняет высокую устойчивость и демонстрирует рост", - напомнила она.

Официальный представитель МИД обратила внимание, что в силу того, что ведущие отечественные компании и банки оказались в западных черных списках и были лишены доступа к большинству международных финансовых инструментов, Россия продолжает фокусировать усилия на выстраивании новой критической инфраструктуры внешнеэкономической деятельности.

"Приоритетное внимание уделяем формированию независимой от западных стран финансовой инфраструктуры, развитию расчетов в национальных валютах, бесперебойному функционированию промышленности и финансовой системы, обновлению производственно-сбытовых цепочек, формированию устойчивых транспортно-логистических маршрутов, поиску возможностей для импортозамещения и укреплению технологической независимости. Односторонние санкции стали дополнительным стимулом для более активной и системной работы на этих направлениях", - подчеркнула дипломат.

