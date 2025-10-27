Песков: врио губернатора Тверской области могут назначить в ближайшее время

Президент Владимир Путин и его администрация пытаются найти человека, который наиболее эффективно подойдет на эту должность, указал представитель Кремля

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Врио главы Тверской области может стать известен в ближайшее время, на сегодняшний день президент РФ Владимир Путин и его администрация пытаются найти человека, который наиболее эффективно подойдет на эту должность. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

29 сентября президент назначил бывшего руководителя Тверской области Игоря Руденю своим полномочным представителем на Северо-Западе.

"Мы надеемся, что [это произойдет] в ближайшее время. Такое бывает", - заявил Песков в ответ на вопрос, когда будет известен врио и с чем связана заминка по его назначению. - "Разумеется, президент и соответствующие службы администрации [президента] пытаются выбрать наилучший вариант - человека, который наиболее эффективно подойдет на эту должность, именно для этого региона" , - заявил Песков.