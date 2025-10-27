Пескову не известно о контактах РФ и Франции по осужденному иноагенту Винатье

Лоран Винатье признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает данными о контактах Москвы и Парижа насчет возможного освобождения осужденного за уклонение от исполнения обязанностей деятельности иноагента гражданина Франции Лорана Винатье.

Читайте также

"Буревестник" и слова Трампа об атомной подлодке. Темы брифинга Пескова

"Мне не известно ничего на этот счет. Здесь я не располагаю информацией", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Винатье был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов. Он является сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", был задержан в Москве в начале июня прошлого года. 14 октября Замоскворецким судом Москвы он был признан виновным по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Дело рассматривалось в особом порядке, иностранец был приговорен к трем годам колонии.

По версии следствия, с 23 апреля 2021 года по 26 августа 2022 года Винатье осуществлял сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности, а также сведений о мобилизации, о чем должен был уведомить соответствующий орган в РФ. Гражданин Франции получал сведения о размещении Вооруженных сил РФ на территории Украины, а также сведения о прогнозах хода военных действий. По версии следствия, полученные им сведения могли быть использованы против России.