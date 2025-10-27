Оверчук: Малайзия хорошо соответствует критериям, применяемым к странам БРИКС

Вице-премьер РФ отметил, что БРИКС является объединением стран, которые "строят отношения, основанные на взаимном уважении, соблюдении принципа консенсуса"

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 27 октября. /ТАСС/. Малайзия достаточно хорошо соответствует критериям, которые применяются к странам - участницам БРИКС. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он отметил, что БРИКС является объединением стран, которые "строят отношения, основанные на взаимном уважении, соблюдении принципа консенсуса".

"В БРИКС никто никому и ничему не противостоит, и страны обмениваются взглядами на глобальные проблемы и общие подходы к стратегическим вопросам, которые формируют наш современный мир, - указал Оверчук, отвечая на вопрос журналиста, может ли он представить себе вступление Малайзии в БРИКС в будущем. - И в этом смысле, конечно, Малайзия вполне соответствует этим критериям".

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Малайзию, что страна "может рассчитывать на полную поддержку Бразилии" в вопросе ее вступления в БРИКС в качестве полноправного члена.