Захарова: в странах мирового большинства растет спрос на российскую продукцию

Бизнес РФ "не переставал быть активным участником мировых производственно-сбытовых цепочек", подчеркнула дипломат

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Устойчивый спрос на российскую продукцию наблюдается в странах мирового большинства. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях форума "Сделано в России".

"Продвижение бренда "Сделано в России" - это наша закономерная реакция на устойчивый спрос на отечественную продукцию в странах мирового большинства и своего рода знак качества, использование которого способствует укреплению доверия и упрощает тем самым коммерческое взаимодействие", - отметила дипломат.

Она подчеркнула, что российский бизнес "не переставал быть активным участником мировых производственно-сбытовых цепочек" и обладает "безупречной репутацией в части исполнения своих контрактных обязательств, безграничным потенциалом". "В настоящее время наш бизнес успешно проходит проверку на прочность в условиях системной трансформации мировой экономики - речь здесь идет не только и не столько о нивелировании неизбежных негативных последствий западных рестрикций, а о построении новых механизмов международной кооперации, которые в ближайшей перспективе будут определять параметры функционирования мирохозяйственных связей в условиях утверждающейся многополярности, - продолжила Захарова. - Фактически отечественный бизнес сейчас находится в авангарде этих трансформационных процессов".

В статусе надежного партнера

Дипломат подчеркнула, что расширение номенклатуры поставляемой на внешние рынки отечественной продукции и повышение ее узнаваемости органично дополняет реализуемые в настоящее время за рубежом крупные инфраструктурные проекты. "Образ России на мировых рынках становится более целостным, утверждается статус нашей страны как востребованного и надежного экономического партнера, вносящего свой вклад в диверсификацию глобальных производственно-сбытовых цепочек", - отметила она.

Захарова также добавила, что в текущих обстоятельствах, принимая во внимание осознанный запрос стран мирового большинства на реализацию своего суверенитета, в том числе его экономической составляющей, было бы "корректнее вести речь не о распространении своего влияния новыми центрами притяжения, а о создании условий для взаимовыгодного многопрофильного взаимодействия, осуществляемого на недискриминационной, корректной и уважительной основе".

Полный текст интервью будет опубликован позднее.