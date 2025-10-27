Путин подписал закон об исполнении решений комиссии по экстремизму

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном исполнении решений, принятых межведомственной комиссией по противодействию экстремизму в России.

В законе "О противодействии экстремистской деятельности" закрепляется норма об обязательности исполнения федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов РФ, а также органами местного самоуправления решения межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ.

Комиссия была образована указом президента РФ "в целях обеспечения реализации государственной политики в области противодействия экстремизму, координации деятельности органов власти и самоуправления, а также организационно-методического руководства этой деятельностью", отмечают авторы инициативы.

В ее состав входят руководители 18 федеральных государственных органов. При этом полномочия органов власти и самоуправления в рассматриваемой сфере, в том числе в части, касающейся обязательности исполнения ими решений профильных координационных органов, федеральным законом не регламентированы.