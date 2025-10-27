Оверчук: у БРИКС и АСЕАН есть очень хорошие возможности для взаимодействия

И та, и другая структура строятся на принципах взаимного уважения стран, подчеркнул вице-премьер РФ

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 27 октября. /ТАСС/. БРИКС и АСЕАН имеют хорошие возможности для взаимодействия, так как основываются на принципах взаимного уважения стран. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии.

"Говорилось о взаимодействии БРИКС и АСЕАН. Здесь очень хорошие возможности для взаимодействия, потому что и та, и другая структура строятся на принципах взаимного уважения стран, - сказал он. - Все вопросы, которые обсуждаются, они обсуждаются исходя из того, что это суверенные, равные страны. В БРИКС решения принимаются консенсусом".

Кроме того, говорилось и о новых структурах в БРИКС, отметил Оверчук. По его словам, обсуждалось, что ряд стран проявляют заинтересованность в реформировании системы международных организаций.

"Это не означает, что такие структуры, как БРИКС или АСЕАН, не должны заполнять те пустоты, которые существуют, или работать более эффективно там, где это возможно, более эффективно по сравнению с действующими международными институтами, - указал замглавы кабмина РФ. - Здесь, действительно, очень много взаимодополняющих факторов, которые могут способствовать развитию и укреплению экономик всех наших стран".