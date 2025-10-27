Эксперт Первушин: Туск превращает Польшу в карикатуру словами об ударах по РФ

Решение польского суда не выдавать украинца-террориста Германии - плевок и в сторону Берлина, и в саму идею европейского единства, отметил политолог и преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, что Украина имеет право атаковать российские объекты в Европе, демонстрирует, что Польша пытается самоутвердиться в роли "великой державы", но получается лишь карикатура. Об этом ТАСС заявил политолог и преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Борис Первушин, добавив, что решение польского суда не выдавать украинца-террориста Германии - плевок и в сторону Берлина, и в саму идею европейского единства.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина имеет право атаковать российские объекты в Европе, об этом говорит решение польского суда, блокирующее запрос Германии об экстрадиции одного из подозреваемых в диверсии на газопроводах "Северный поток".

"Польша пытается самоутвердиться в роли "великой державы", но получается лишь карикатура. В этой позе больше исторических комплексов, чем силы", - сказал политолог.

По мнению Первушина, Варшава стремится выглядеть смелой и решительной, но на деле превращается в источник нестабильности, разрушая те самые европейские ценности, о которых любит говорить. "Поддерживая украинского диверсанта, Польша открывает ящик Пандоры - в Европе достаточно тех, кто тоже считает свою борьбу "справедливой": от радикальных активистов до политических фанатиков", - отметил он.

Решение польского суда не выдавать украинца-террориста Германии - плевок и в сторону Берлина, и в саму идею европейского единства, подчеркнул эксперт. "Варшава фактически оправдала диверсию против инфраструктуры ЕС, окрестив ее актом "справедливой войны". В Польше решили, что можно безнаказанно переписать международное право под политическую конъюнктуру момента, превратив судебное решение в инструмент пиара и хайпа", - пояснил Первушин, отметив, что когда Туск заявляет о праве Украины атаковать российские объекты в Европе, он переступает все юридические и моральные грани.

"Польша уверовала в собственную неуязвимость и возомнила себя арбитром, способным решать, кому, где и что можно взрывать, но решать будут не они и последствия могут настигнуть саму Польшу", - заявил эксперт, добавив, что речь идет об объектах, построенных с участием европейского капитала, а Варшава, несмотря на русофобскую риторику, сохраняет экономическое сотрудничество и с Россией, и с Белоруссией. Первушин подчеркнул, что на территории Польши хватает инфраструктуры, где присутствует российский интерес, и это делает такие заявления самоубийственными.

Политику сменяет безумие

Германия в этой ситуации выглядит унизительно беспомощной, сказал он. "Страна, которая еще недавно диктовала правила, сегодня наблюдает как ее партнер публично демонстрирует пренебрежение к ее справедливым интересам. Берлин молчит, чтобы не раскачать хрупкий баланс внутри Евросоюза, но это молчание звучит громче любых слов", - убежден он, пояснив, что если даже в центре Европы можно оправдать теракт, значит, Европа окончательно потеряла свои ориентиры.

Эта история не про Украину и не про Россию. "Она про Европу, которая перестала различать, где заканчивается политика и начинается безумие. Судьи цитируют Фому Аквинского, министры грозят подрывами труб, дипломаты аплодируют", - сказал Первушин, добавив, что это фантасмагорическая сцена, где здравый смысл уступил место истерике.

"Если тенденция не изменится, континент, привыкший считать себя оплотом разума, будет становиться все громче, агрессивнее и все менее ответственным", - заключил Первушин.