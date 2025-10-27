Путин освободил от должности главу упраздненного ранее управления АП

Глава государства отстранил Алексея Филатова от должности начальника управления президента по приграничному сотрудничеству

Алексей Филатов © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжил процесс оптимизации структуры администрации главы государства. Своим указом он освободил Алексея Филатова от должности начальника ликвидированного ранее управления президента по приграничному сотрудничеству.

"Освободить Филатова Алексея Евгеньевича от должности начальника управления президента Российской федерации по приграничному сотрудничеству", - говорится в тексте указа.

Управление по приграничному сотрудничеству, как и управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, было в августе упразднено другим указом главы государства. Как отмечалось тогда в документе, сотрудники ликвидируемых подразделений должны были продолжать работу до появления новых указов - а организационные решения должны были воспоследовать в трехмесячный срок.

На смену обоим управлениям пришло новое - по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Как указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, курировать его будет первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.