Захарова: РФ не получала данных о намерении покинуть БРИКС ни от одной страны

При этом в отношении многих из них уже действуют американские импортные пошлины, отметила дипломат

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Москва не получала ни от одной страны - участницы БРИКС заявлений о намерении покинуть объединение. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях форума "Сделано в России".

Дипломата попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что некоторые страны объединения якобы могут выйти из него после угроз со стороны США ввести пошлины. "Российская сторона не получала информации о выходе из БРИКС или о намерении покинуть его ряды ни от одного участника объединения, хотя в отношении многих из них уже действуют американские импортные пошлины", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что "БРИКС является добровольным межгосударственным объединением" и Москва всегда с уважением относится к решениям партнеров, которые проводят суверенную внешнюю политику.

Такие вызовы, как пошлины США, указала Захарова, "подталкивают страны БРИКС не к выходу из объединения, а, наоборот, к расширению торгово-экономического и финансового сотрудничества, разработке устойчивых к внешним рискам механизмов поддержки практической кооперации".

В состав БРИКС входят 10 государств. Это Россия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Южно-Африканская Республика.

8 сентября состоялся внеочередной онлайн-саммит межгосударственного объединения. Он был организован председательствующей в БРИКС в этом году Бразилией и посвящен обсуждению активизации экономического партнерства в ответ на тарифные меры Вашингтона. По итогам встречи страны - участницы БРИКС подтвердили свою приверженность сохранению и укреплению многосторонности, а также реформированию международных институтов.

Полный текст интервью будет опубликован в 17:00 мск.