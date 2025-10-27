МИД России не питает иллюзий по украинскому плану ЕС

Замглавы министерства Михаил Галузин сообщил, что до сих пор политика западноевропейских столиц была "абсолютно безответственной, агрессивной и бесперспективной"

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД РФ © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия не питает иллюзий относительно плана стран Евросоюза о прекращении огня на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин журналистам.

"Я не испытываю каких-то иллюзий, потому что до сих пор политика западно-европейских столиц, политика киевского режима была абсолютно безответственной, агрессивной и бесперспективной", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах мирного плана ЕС по Украине.

"Мы сначала видели рассуждения о попытках нанести России так называемое стратегическое поражение, - продолжил он. - Очевидно, что эта задача была неосуществимой изначально. Теперь эти же самые [европейские] столицы говорят, что нужно незамедлительное прекращение огня без всяких условий. То есть эти страны не желают видеть очевидное. А именно то, что для того, чтобы урегулировать украинский кризис необходимо плотно заниматься устранением его первопричин".