Галузин заявил об отсутствии подвижек по вопросу переговоров России и Украины

Замглавы МИД РФ сослался на высказывания пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что "Украина не отвечает на наши инициативы и уходит от диалога"

Редакция сайта ТАСС

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Никаких подвижек по поводу возможного проведения очередного раунда переговоров между Россией и Украиной нет. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Я могу сослаться на высказывания [пресс-секретаря президента РФ] Дмитрия Сергеевича Пескова о том, что Украина не отвечает на наши инициативы и уходит от диалога. С тех пор ситуация не изменилась", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых российско-украинских переговоров по украинскому урегулированию. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. Переговоры в полном составе продлились около 40 минут, в ходе которых стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов.

По итогам встречи стороны договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.

Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей, сообщал Мединский.