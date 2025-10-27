Путин передал через главу МИД КНДР лучшие пожелания Ким Чен Ыну
13:01
обновлено 13:11
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин при встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи попросил собеседницу передать его лучшие пожелания лидеру народно-демократической республики Ким Чен Ыну. Встреча прошла в представительском кабинете в кремлевском Сенатском дворце.
"Большое удовольствие увидеться с вами, - отметил Путин, пожав руку корейскому министру. - Самые наилучшие пожелания передавайте председателю государственных дел".
Цой Сон Хи пообещала обязательно исполнить просьбу российского президента.