Путин передал через главу МИД КНДР лучшие пожелания Ким Чен Ыну

Встреча прошла в представительском кабинете в кремлевском Сенатском дворце

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин при встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи попросил собеседницу передать его лучшие пожелания лидеру народно-демократической республики Ким Чен Ыну. Встреча прошла в представительском кабинете в кремлевском Сенатском дворце.

"Большое удовольствие увидеться с вами, - отметил Путин, пожав руку корейскому министру. - Самые наилучшие пожелания передавайте председателю государственных дел".

Цой Сон Хи пообещала обязательно исполнить просьбу российского президента.