Путин: отношения России и КНДР развиваются по плану

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи рассказала, что в Пхеньяне отметили теплую атмосферу во время прошедших в столице КНР переговоров

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российско-корейские отношения развиваются в соответствии с намеченными планами. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

"Мы с ним (с лидером КНДР Ким Чен Ыном - прим. ТАСС) в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития, - напомнил президент РФ о прошедшей в начале сентября встрече. - Все идет по плану".

Цой Сон Хи рассказала, что в Пхеньяне отметили теплую атмосферу во время прошедших в столице КНР переговоров. "Так и есть", - подтвердил Путин.

Руководители России и КНДР провели теплую и содержательную продолжительную встречу на полях празднования 80-летия победы над милитаристской Японией в Пекине.