Захарова: БРИКС спокойно делает свою работу и никому не бросает вызов

Дипломат отметила, что объединение продвигает позитивную повестку, а "эмоциональные всплески по обе стороны Атлантики" являются реакцией на необратимые изменения мироустройства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. БРИКС продвигает позитивную повестку дня в мировых делах, объединение спокойно и последовательно делает свою работу, не бросая при этом никому вызов. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях форума "Сделано в России".

Она отметила, что связанные с объединением "эмоциональные всплески по обе стороны Атлантики" являются вполне объяснимой реакцией на "необратимые коренные изменения в мироустройстве".

"В то же время важно понимать, что БРИКС не бросает никому вызов. Объединение продвигает позитивную, неконфронтационную повестку дня в мировых делах, предлагает такую модель международного сотрудничества, в которой решения принимаются на основе суверенного равенства, взаимного учета и баланса интересов, - подчеркнула Захарова. - БРИКС спокойно и последовательно работает в этом направлении, невзирая на сиюминутную политическую конъюнктуру".

Дипломат обратила внимание, что мировое сообщество становится свидетелем смены неолиберальных и неоколониальных практик на новую объективно многополярную реальность. "В этой связи совершенно закономерно, что БРИКС, который выступает катализатором таких тектонических трансформаций, становится объектом повышенного внимания", - указала она.

По словам официального представителя МИД РФ, неуклонный рост интереса к стратегическому партнерству в рамках объединения, особенно со стороны стран мирового большинства, "говорит о правильности курса". "Настроены расширять и углублять сотрудничество в формате объединения ради обеспечения благоприятных условий для поступательного развития наших государств", - заключила Захарова.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась Южно-Африканская Республика. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия. В этом году председателем БРИКС выступает Бразилия. В 2026 году председательство перейдет к Индии.

Полный текст интервью будет опубликован в 17:00 мск.