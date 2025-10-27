Косачев: антироссийская риторика вышла на первый план на Ассамблее МПС

На ассамблее тема Ближнего Востока исчезла практически на 100%, рассказал заместитель председателя Совета Федерации

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Тема Ближнего Востока исчезла практически полностью из повестки прошедшей в Женеве Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), на первый план вышла антироссийская риторика. Об этом сообщил глава делегации РФ, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"На нынешней ассамблее тема Ближнего Востока исчезла практически на 100%. Ее не поднимали ни арабы, ни иранцы, по которым били <…>. И в силу этого антироссийская риторика, она вышла на первый план, к моему глубокому сожалению. Она звучала практически во всех выступлениях западников, правда, только западников, но поскольку все остальные молчали, получалось, что других проблем в международных отношениях не существует", - сказал он на заседании комитета Совфеда по международным делам.

151-я Ассамблея Межпарламентского союза проходила в Женеве с 19 по 23 октября 2025 года. Общей темой ассамблеи стало "Соблюдение гуманитарных норм и поддержка гуманитарной деятельности во время кризиса".