МИД РФ предупредил россиян о рисках задержания при поездках в США

В ведомстве пояснили, что речь идет о задержании россиянок по обвинениям "похищении" собственных детей, рожденных в браках с американцами

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД РФ © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российским гражданам настоятельно рекомендуется тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США. Об этом говорится в предупреждении МИД РФ о рисках задержания американскими правоохранительными органами США граждан России по обвинению в "похищении" собственных детей при вывозе из США.

В дипведомстве отметили, что в последнее время отмечаются очередные рецидивы порочной практики, которой придерживаются американские правоохранительные органы. "Речь идет о задержании на территории США российских граждан, прежде всего, россиянок по абсурдным обвинениям в похищении несовершеннолетних детей, рожденных в браках с американцами", - пояснили в дипведомстве.

"Российским гражданам и, прежде всего, соотечественницам, оказавшимся в схожих жизненных ситуациях, настоятельно рекомендуется тщательно взвешивать все риски при совершении поездок в США. А лучше - воздерживаться от них", - подчеркнули в МИД России.

В дипведомстве отметили, что примеров немало. "Не хотелось бы разглашать персональные данные соотечественниц и называть конкретные имена, но истории многих из них достаточно показательны, чтобы рассказать о них публично", - добавили в МИД РФ и привели одну из историй.

"Этой весной по прибытии в аэропорт Нью-Йорка была задержана женщина, которую бывший муж обвинил в незаконном вывозе их дочери. Представителей правоохранительных органов нисколько не смутил тот факт, что в свидетельстве о рождении ребенка американского образца в графе "отец" стоит прочерк, и что действовали они на основании предъявленных экс-супругом результатов ДНК-экспертизы. Ситуация усугубляется тем, что второй ребенок россиянки, за которым она и прилетела в США, когда ее задержали, находится с отцом, - рассказали в дипведомстве. - По большому счету, если называть вещи своими именами, речь идет о захвате россиянки в заложники с целью возвращения в США ее дочери".

В МИД РФ отметили, что посольство России в Вашингтоне находится на связи с матерью детей и оказывает ей консульскую и правовую поддержку. "Разумеется, российская сторона будет требовать от американских властей освободить соотечественницу, обеспечив ее воссоединение с детьми. Эту конфликтную ситуацию необходимо решать в цивилизованной правовой форме, - подчеркнули в дипведомстве. - Что касается дочки, она в настоящее время живет в России у бабушки, которой с учетом всех обстоятельств оказывается помощь в получении опеки по линии уполномоченного по правам ребенка при президенте России".