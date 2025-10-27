МИД РФ: Москва и Ашхабад едины в противодействии вызовам экстремизма

Замглавы ведомства Дмитрий Любинский и его туркменский коллега Ахмед Гурбанов обсудили широкий спектр вопросов международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский обсудил с туркменским коллегой Ахмедом Гурбановым взаимодействие двух стран в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Провели обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в области региональной и глобальной безопасности. Встреча двух делегаций подтвердила единство принципиальных подходов России и Туркменистана к организации международного взаимодействия в данной сфере", - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что стороны акцентировали важность консолидации усилий в противодействии "эволюционирующим вызовам и угрозам безопасности при центральной координирующей роли ООН на основе принципов и норм международного права, без политизации и применения двойных стандарто.

"Консультации прошли в традиционно дружественной атмосфере равноправного, конструктивного и доверительного диалога, отвечающего задаче укрепления стратегического партнерства России и Туркменистана. Следующий раунд консультаций по данной тематике состоится в Ашхабаде в 2026 году", - добавили в российском дипведомстве.