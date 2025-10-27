Главы МИД РФ и КНДР подтвердили приверженность договору о партнерстве

Глава ведомства Сергей Лавров ранее встретился с министром иностранных дел республики Цой Сон Хи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лаврова и глава МИД КНДР Цой Сон Хи подтвердили твердую приверженность выполнению положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи министров в Москве.

"Министры подтвердили твердую приверженность выполнению положений подписанного лидерами двух стран по итогам Пхеньянского саммита Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - подчеркнули в дипведомстве.

Там также сообщили, что при обсуждении текущей международной ситуации стороны выразили общее понимание, что главной причиной роста напряженности на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и мире в целом являются агрессивные действия США и их союзников. "С российской стороны выражена полная поддержка мер, принимаемых руководством КНДР с целью защиты суверенитета и обеспечения безопасности страны", - сообщили в российском дипведомстве.

Глава МИД КНДР находится в Москве с рабочим визитом.