ТАСС: ГД 28 октября обсудит проект обращения о прекращении блокады Кубы

Проект обращения ранее внес на рассмотрение комитет по международным делам

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 28 октября рассмотрят проект обращения к участникам Генассамблеи ООН, парламентам государств - членов ООН и международным парламентским организациям о необходимости прекращения блокады Кубы. Об этом ТАСС сообщил источник в палате парламента.

"Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 28 октября проект обращения Госдумы к Генассамблее ООН о прекращении блокады Кубы", - сказал собеседник агентства.

Проект обращения ранее внес на рассмотрение Госдумы комитет по международным делам. Депутаты планируют призвать участников Генассамблеи ООН, парламентов стран - членов ООН и мировое сообщество совместно потребовать от США остановить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы.