МИД РФ: итоги переговоров с КНДР придадут импульс отношениям стран

Глава ведомства Сергей Лавров ранее встретился с министром иностранных дел республики Цой Сон Хи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Итоги переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД КНДР Цой Сон Хи придадут большой импульс развитию российско-корейских отношений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Итоги состоявшихся переговоров придадут большой импульс развитию и укреплению традиционно дружественных российско-корейских отношений, вышедших на качественно новый союзнический уровень", - подчеркнули в дипведомстве.

В дипведомстве сообщили, что в ходе беседы стороны провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних отношений, в том числе в практических областях, с упором на "реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в июне 2024 года в Пхеньяне, а также на полях пекинских торжественных мероприятий по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны".