Ушаков: готовность к встрече Путина и Трампа сохраняется

Ориентировочных сроков пока нет, отметил помощник президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Ориентировочных сроков для встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа нет, но готовность к ней сохраняется. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Пока ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, - это сохраняется", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о возможных сроках.

Помощник президента напомнил, что встречу двух глав государств в Анкоридже на Аляске удалось организовать и провести в кратчайшие сроки после того, как об этом было принято решение.