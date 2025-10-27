Ушаков: готовность к встрече Путина и Трампа сохраняется
Редакция сайта ТАСС
15:43
обновлено 16:05
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Ориентировочных сроков для встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа нет, но готовность к ней сохраняется. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Пока ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, - это сохраняется", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о возможных сроках.
Помощник президента напомнил, что встречу двух глав государств в Анкоридже на Аляске удалось организовать и провести в кратчайшие сроки после того, как об этом было принято решение.