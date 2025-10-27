Лавров прибыл в Минск

Глава МИД РФ примет участие в конференции по евразийской безопасности

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск, где примет участие в Международной конференции по евразийской безопасности. Правительственный борт приземлился в аэропорту столицы Белоруссии, передает корреспондент ТАСС.

На 28 октября запланирован основной день мероприятия. Как сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, глава МИД РФ выступит на пленарной сессии форума, уделив особое внимание реализации российской инициативы по формированию архитектуры евразийской безопасности, "а также вопросу разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке". "В своем выступлении министр иностранных дел России планирует изложить актуальные оценки военно-политической ситуации на пространстве Евразии", - отметила она.

Как ожидается, на полях Минской конференции Лавров проведет переговоры с белорусским коллегой Максимом Рыженковым и представителями других государств. "В повестке дня этих встреч, конечно, обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, обмена мнениями по международным темам, которые представляют взаимный интерес", - пояснила Захарова.

Форум, созываемый по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко, проходит уже третий год подряд.