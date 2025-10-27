МИД РФ: США ведут курс на размещение оружия в космосе

Это чревато резкой дестабилизацией обстановки и гонкой вооружений в космическом пространстве, отметил заместитель руководителя делегации Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета ГА ООН

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Россия обеспокоена возрастающими рисками превращения космоса в плацдарм войны из-за курса ряда западных государств на размещение там оружия. Об этом заявил заместитель руководителя делегации РФ Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

"Видим возрастающие риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны. Ряд государств Запада открыто реализует курс на размещение оружия в космосе", - сказал он. В качестве наглядного примера дипломат привел "усилия США по проекту "Золотой купол", который предполагает всестороннее развитие компонентов ПРО, включая средства перехвата орбитального базирования. По его словам, это чревато "резкой дестабилизацией обстановки и гонкой вооружений в космическом пространстве".

Воронцов подчеркнул, что еще сохраняется возможность не допустить полномасштабную гонку вооружений в космосе. Для этого, по его словам, необходимо выработать универсальные юридически обязывающие нормы, которые бы запрещали размещение любого оружия в космосе и применение силы в отношении космических объектов. Он напомнил об обновленном российско-китайском проекте договора о предотвращении размещения оружия в космосе и международной инициативе о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК), к которой присоединились уже 37 стран.

Дипломат сообщил, что Россия внесла на рассмотрение Первого комитета три проекта резолюции по космической тематике, и призвал все государства их поддержать.