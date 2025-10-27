МИД РФ: США блокируют переговоры по предотвращению гонки вооружений в космосе

Российская сторона не услышала никаких комментариев от делегации США по системе "Золотой купол" для Америки, "которая предусматривает вывод оружия в космос", отметил заместитель руководителя делегации РФ Константин Воронцов

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Россия готова предложить Соединенным Штатам сесть за стол переговоров по выработке всеобъемлющего юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космосе, однако именно Вашингтон блокирует их начало. Об этом заявил заместитель руководителя делегации РФ Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы готовы вновь предложить Соединенным Штатам Америки сесть за стол переговоров и начать эти переговоры о всеобъемлющем юридически обязывающем инструменте по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, включая предотвращение размещения оружия в космосе. Однако именно Соединенные Штаты Америки блокируют эти переговоры и не дают их начать", - сказал он.

Воронцов также отметил, что российская сторона не услышала никаких комментариев от делегации США по системе "Золотой купол" для Америки, "которая предусматривает вывод оружия в космос".