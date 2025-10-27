Делегация Сирии отправилась в РФ для работы над возобновлением консульских услуг

ТУНИС, 27 октября. /ТАСС/. Техническая делегация МИД в переходном правительстве Сирии отправилась в Россию для работы над возобновлением консульских услуг. Об этом сообщили агентству SANA в министерстве.

Согласно данным МИД, сирийская делегация займется "подготовкой комплексного плана действий по возобновлению консульских и административных услуг, обеспечению беспрерывного рабочего процесса".

После смены власти в Сирии в декабре 2024 года над зданием посольства арабской республики в Москве был поднят новый флаг и диппредставительство заявило, что продолжает работу в обычном режиме.