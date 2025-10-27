Посол Толченов: военно-морские учения РФ и Индонезии пройдут в 2026 году

Тренировочные бои пройдут у российских берегов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россия и Индонезия планируют провести в следующем году крупные военно-морские учения у российских берегов, сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

"Мы готовимся к очередным крупным российско-индонезийским учениям, которые имеют название "Орруда", - сказал дипломат. Он напомнил, что впервые такие учения прошли в 2024 году, была "достигнута договоренность, что они будут проходить каждые два года". "Поэтому в 2026 году очередные учения должны пройти в акватории морей, омывающих Российскую Федерацию", - пояснил Толченов.

По его данным, "до конца текущего года планируется проведение первых консультаций между российскими и индонезийскими моряками по подготовке" учений. "Поэтому с оптимизмом смотрю в будущее и рассчитываю, что, действительно, в следующем году такие учения состоятся, станут новым этапом в наращивании взаимодействия", - отметил посол.

На его взгляд, военно-морская сфера - это наиболее развитое направление в военном сотрудничестве между Россией и Индонезией. "Так исторически сложилось, еще с конца 50-х - начала 60-х годов прошлого века", и сегодня связи здесь успешно расширяются, констатировал Толченов.

"Буквально на следующей неделе планируется заход корабля Тихоокеанского флота в Индонезию, и вместе с военным атташе и сотрудниками посольства планирую лично участвовать в мемориальном мероприятии на могиле русского моряка, который умер здесь еще в начале XX века. Его захоронение находится на острове Вэх - это западная часть Индонезии, провинция Аче", - сообщил посол. По его словам, "это будет третий заход российских кораблей за год в Индонезию".

"Поэтому можно констатировать, что связи успешно развиваются. В этом есть интерес и индонезийской стороны", - резюмировал дипломат.

