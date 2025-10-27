Эксперт Степанов: выход из соглашения по утилизации плутония укрепит силы РФ

Такая ситуация даст возможности для насыщения стратегических ядерных инструментов сдерживания России

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Денонсация соглашения с США по утилизации плутония позволит России укрепить ядерные силы сдерживания. Об этом ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Выход России из соглашения с США по утилизации плутония восстанавливает ее возможности для насыщения стратегических ядерных инструментов сдерживания. Данное решение вписывается в логику развертывания дополнительных наступательных систем, в том числе анонсированного "Буревестника", и ранее прошедшего боевую апробацию "Орешника". Москва оценивает реальные угрозы и принимает соразмерные актуальным вызовам решения", - отметил Степанов.

По словам эксперта, Россия не идет на уступки в вопросах восстановления баланса сил и паритета в международной архитектуре безопасности, следуя логике принципа ее неделимости.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с США по утилизации оружейного плутония, который более не используется для оборонных целей. Соглашение было достигнуто в 2000 году и ратифицировано в 2011-м. Оно предусматривает утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

Отмечается, что помимо соглашения силу также утратят документы, которые регулируют вопросы финансирования и гражданской ответственности за ущерб, а также фиксируют договоренности об утилизации попадающего под действие соглашения плутония путем облучения в ядерных реакторах.